Продажу алкоголя в Рязани запретят 1 июня

В День защиты детей в Рязанской области действует запрет на розничную продажу алкоголя. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

1 июня в Рязани и области запрещена продажа алкоголя. Ограничения будут действовать в связи с Международным днем защиты детей.

В праздничный день запрещена розничная продажа любого алкоголя из магазинов, супермаркетов и алкомаркетов. Приобрести продукцию можно исключительно в пунктах общественного питания – барах, ресторанах, кафе и прочих «наливайках».

В конце апреля 2023 года стало известно, что губернатор Павел Малков изучает вопрос об ужесточении продажи алкоголя в Рязанской области. Якобы торговать крепким алкоголем в регионе будут по сокращенному графику. Но позже эта информация не подтвердилась.