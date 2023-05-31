Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 5:41

Продажу алкоголя в Рязани запретят 1 июня

В Рязанской области запретили продажу алкоголя 1 июня
Источник:kp.ru
В День защиты детей в Рязанской области действует запрет на розничную продажу алкоголя.

В День защиты детей в Рязанской области действует запрет на розничную продажу алкоголя.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

1 июня в Рязани и области запрещена продажа алкоголя. Ограничения будут действовать в связи с Международным днем защиты детей.

В праздничный день запрещена розничная продажа любого алкоголя из магазинов, супермаркетов и алкомаркетов. Приобрести продукцию можно исключительно в пунктах общественного питания – барах, ресторанах, кафе и прочих «наливайках».

В конце апреля 2023 года стало известно, что губернатор Павел Малков изучает вопрос об ужесточении продажи алкоголя в Рязанской области. Якобы торговать крепким алкоголем в регионе будут по сокращенному графику. Но позже эта информация не подтвердилась.