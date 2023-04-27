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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:10

Трезвое решение? Сократить время торговли алкоголем планируют в Рязанской области

Сократить время торговли алкоголем планируют в Рязанской области
Источник:kp.ru
В Рязанской области планируют сократить время торговли крепким алкоголем.

В Рязанской области планируют сократить время торговли крепким алкоголем.

Фото: Андрей КАРА

Губернатор Павел Малков изучает вопрос ужесточения продажи алкоголя в Рязанской области. Речь пока идет исключительно о крепком алкоголе, сообщают «РН».

Если решение будет утверждено, то торговать водкой, коньяком, виски и другими крепкими напитками в магазинах Рязанской области в будние дни можно будет только с 14:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни – с 12:00 до 22:00.

В настоящее время торговля алкоголем на территории региона не разрешается только 23:00 до 08:00.

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