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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 10:28

Стала известна причина жесткого убийства мужчины на улице Радищева в центре Рязани

Мужчину на улице Радищева в центре Рязани убили из-за бутылки водки
Источник:kp.ru
Мужчину на улице Радищева в центре Рязани убили из-за бутылки водки.

Мужчину на улице Радищева в центре Рязани убили из-за бутылки водки.

27-летнего рязанца убили на улице Радищева из-за бутылки водки. Причину убийства назвал tg-канал «Плохие новости 18+» Медики пытались спасти рязанца, но он скончался в тот же день.

Убийство произошло в одном из дворов центра Рязани на улице Радищева. Двое пьяных отморозков ножом, фрагментом разбитой бутылки, а также ногами нанесли мужчине множество ударов.

Один из них, 19-летний местный житель, позже показал на месте, как убивал несчастного, при этом в его голосе не было и капли раскаяния (читать подробнее с видео).