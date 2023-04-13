«Он пытался встать, ходить, а я продолжал его убивать»: 19-летний рязанец без сожаления рассказал, как резал приятеля

19-летний рязанец без сожаления рассказал и показал, как убивал приятеля.

- Мы прибыли на место убийства [фамилия пропущена], которого, собственно, я убил со своим подельником. Достал нож из кармана, раскрыл... Схватил его [за одежду] вот так, нанес хаотично три удара, - рассказывает обвиняемый в убийстве 19-летний рязанец во время проверки показаний месте. Следственное действие под видеозапись проводит Московский МСО СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, 3 апреля у одного из домов по улице Радищева в центре Рязани во время бытового конфликта двое пьяных приятелей – 19 и 35 лет – убили 27-летнего знакомого, нанеся ему множество ударов ножом, фрагментом стеклянной бутылки.

- Он защищался руками, я его хватаю. Он как бы начал падать, как бы перевернулся. Он че-то попытался встать, ходить, но это я не помню, смутно помню. Че-то он пытался ходить, я его бросал, бил, он орал типа: «Дай уйду, дай уйду». Я на это никак не отреагировал и продолжал его убивать… - закончил рассказ без всякого сожаления убийца.

По информации СК, пострадавший от множества ран и побоев скончался в тот же день, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.

В настоящее время оба отморозка взяты под стражу. Известно, что они нигде не работают и не учатся. Старший из них уже был ранее судим.