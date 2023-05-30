Мотоциклисту - 13 лет, сбитой - всего 8: серьезными последствиями обернулось ДТП с двумя детьми

ДТП случилось на улице Комсомольской поселка Александро-Невский.

29 мая в поселке Александро-Невский 13-летний подросток на мотоцикле Racer сбил 8-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, случилось это примерно в 15:30 к дома №5 на улице Комсомольской.

Мотоциклисту было всего 13 лет.

В результате ДТП девочка получила серьезные травмы и бала госпитализирована. Полиция проводит проверку по этому факту.

Днем ранее, 28 мая, в поселке Елатьма 14-летний местный житель на мопеде сбил своего сверстника, который ехал на велосипеде.