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НовостиПроисшествия30 мая 2023 7:45

Мотоциклисту - 13 лет, сбитой - всего 8: серьезными последствиями обернулось ДТП с двумя детьми

13-летний подросток на мотоцикле сбил 8-летнюю девочку в Рязанской области
Источник:kp.ru
ДТП случилось на улице Комсомольской поселка Александро-Невский.

ДТП случилось на улице Комсомольской поселка Александро-Невский.

29 мая в поселке Александро-Невский 13-летний подросток на мотоцикле Racer сбил 8-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, случилось это примерно в 15:30 к дома №5 на улице Комсомольской.

Мотоциклисту было всего 13 лет.

Мотоциклисту было всего 13 лет.

В результате ДТП девочка получила серьезные травмы и бала госпитализирована. Полиция проводит проверку по этому факту.

Днем ранее, 28 мая, в поселке Елатьма 14-летний местный житель на мопеде сбил своего сверстника, который ехал на велосипеде.