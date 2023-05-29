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НовостиПроисшествия29 мая 2023 7:37

Не разъехались… В Елатьме 14-летний подросток на мопеде сбил сверстника на велосипеде

Подросток на мопеде сбил сверстника на велосипеде в Елатьме
Источник:kp.ru
Подросток на мопеде сбил сверстника на велосипеде в Елатьме.

Подросток на мопеде сбил сверстника на велосипеде в Елатьме.

Воскресным днем 28 мая в поселке Елатьма Касимовского района произошло ДТП с участием подростков, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 14-летний местный житель за рулем мопеда Racer сбил своего сверстника на велосипеде.

В результате дорожного происшествия велосипедист получил травмы.

Всего за минувшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили различные травмы.