С 29 мая отключат горячую воду на улицах Гоголя и Черновицкой в Рязани

С 29 мая в Рязани отключат горячую воду на нескольких улицах.

На нескольких улицах Рязани отключат горячую воду на пять дней. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Отключения связаны с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения. Горячая вода будет отсутствовать с 29 мая по 2 июня по следующим адресам:

- улица Гоголя, дома №№37 корпус 1 (детский сад №136), 33 корпус 1, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 37, 39;

- улица Черновицкая, дома №№25а (детсад №143), 23а (школа №64),19, 19 корпус 1, 21 корпус 1, 23, 23 корпус 1, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 27 корпус 3.