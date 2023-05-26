Александр Татарников покинул пост главы администрации Старожиловского района

Александр Татарников.

Очередная отставка руководителя исполнительного органа власти на муниципальном уровне произошла в Рязанской области. Досрочно покинул пост главы администрации Старожиловского района Александр Татарников, который занимал эту должность с 2012 года. Как сообщает издательство «Пресса», по собственному желанию.

«Временно исполнять обязанности главы депутаты районной думы назначили Марию Салахову. Нового главу администрации Старожиловского района назначат по результатам конкурса», - информирует издание.

Ранее Пителинская районная дума неожиданно отправила в отставку главу администрации Андрея Гаврилова. Сам же чиновник посчитал, что решение принято незаконно. Прокуратура, кстати, - тоже.