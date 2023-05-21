Депутаты Пителинской думы неожиданно отправили в отставку главу района Андрея Гаврилова

Главу Пителинского района Андрея Гаврилова неожиданно отправили в отставку. Фото: страница Андрея Гаврилова ВКонтакте.

Депутаты Пителинской районной думы неожиданно отправили в отставку главу администрации Андрея Гаврилова. Заседание представительного органа прошло в минувшую пятницу, 19 мая. За отставку главы проголосовало больше половины присутствующих народных избранников – 9 из 15.

Вопрос о главе районной администрации рассматривался по причине истечения пятилетнего срока его контракта. В итоге депутаты не захотели, чтобы Гаврилов исполнял обязанности до назначения нового главы и решили, что он должен покинуть пост. При этом, как пишет издание 7info, полномочия заместителей продлили без проблем. Теперь временно исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель Елена Рожкова.

Сам чиновник не согласился с решением районной думы и намерен оспорить его в суде. Того же мнения придерживаются и в самой администрации – там считают, что по закону Андрей Гаврилов должен продолжать исполнять обязанности главы до тех пор, пока его преемник официально не вступит в должность.

Согласно решению думы, Андрей Гаврилов, возглавлявший район с 2018 года, должен освободить кресло уже 24 мая.