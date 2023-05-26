Уволенный зампред Виталий Артемов заявил, что остается в команде губернатора

В должности зампреда рязанского правительства Виталий Артемов проработал немногим более полугода.

Уволенный зампред правительства Рязанской области Виталий Артемов заявил, что остается в команде губернатора Павла Малкова.

«Остаюсь членом команды губернатора. Впереди много работы!» - написал Артемов, но не пояснил, где и в качестве кого продолжится его карьера.

Виталий Артемов стал заместителем председателя правительства региона 17 октября 2022 года, где вел вопросы проведения государственной политики в сфере сельского хозяйства и продовольствия, а также архивного дела, ветеринарного и другие. А уже 25 мая 2023 года стало известно о его неожиданной отставке (читать подробнее).