Родители Александра Логунова отказываются говорить в суде про день, когда убивали Елену

Частный детектив Екатерина Шумякина рассказала, как ведут себя на суде родители Александра Логунова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частный детектив Екатерина Шумякина в интервью журналистке Елене Погребижской рассказала, как родители Александра Логунова ведут себя на судебных заседаниях по делу об убийстве Елены Логуновой.

«Его родителей на этом суде допрашивали, они на все вопросы отвечают, но про 25-е и 26 число [25 и 26 июля 2021 года – дни убийства и сокрытия тела] берут 51 статью [Статья 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников»], не отвечают. Просто на эти вопросы не отвечают», - отметила Шумякина.

Ранее частный детектив рассказала подробности убийства Елены Логуновой, изложив версию Александра Логунова (читать подробнее).