Детектив Шумякина рассказала, как Александр Логунов убивал свою жену

Екатерина Шумякина рассказала подробности убийства Елены Логуновой. Фото: youtube-канал «Фильмы Елены Погребижской».

Частный детектив Екатерина Шумякина в интервью журналистке Елене Погребижской рассказала неизвестные подробности убийства Елены Логуновой.

«Она сварила кашу [в день убийства], они покушали. Потом началась ссора [между Еленой и ее мужем Александром] из-за родителей. До этого, в мае 2021 года, у них была большая ссора между семьями... И вот она стала ему что-то высказывать, по его словам, и он не смог это стерпеть. Она подошла к нему и ударила его, он ее схватил и захватом [детектив показала жестом] задушил», - сказала Шумякина.

После этого Логунов перенес тело убитой Елены в ванную комнату, днем вывез в гараж (кооператив «Литейщик») на Голенчинском шоссе, а уже утром вместе со своей матерью он вывез тело и выкинули недалеко от трассы по дороге на дачу.

Вся эта информация известна якобы со слов самого Логунова, но как было на самом деле, никто не знает.