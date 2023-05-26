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НовостиОбщество25 мая 2023 22:41

Льготную ипотеку рязанские бюджетники смогут оформить уже в июне

Бюджетники смогут оформить льготную ипотеку уже в июне
Источник:kp.ru
Артем Бранов рассказал, когда бюджетники смогут воспользоваться льготной ипотекой. Фото: правительство Рязанской области.

Артем Бранов рассказал, когда бюджетники смогут воспользоваться льготной ипотекой. Фото: правительство Рязанской области.

Уже в июне в Рязанской области может заработать программа льготной ипотеки. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов после подписания финального соглашения между правительством и АО «Дом.РФ».

«Надеюсь, уже в июне рязанцы, которые трудятся в бюджетной сфере, смогут оформлять ипотечные кредиты по сниженной ставке – 2% от ее размера коммерческим банкам будет компенсировать бюджет Рязанской области», - отметил чиновник.

Рязанская область уже заложила на программу льготной ипотеки 100 млн рублей. Участниками программы могут стать работники бюджетной сферы и организации, созданные и финансируемые из бюджетов всех уровней. Приобрести жилье можно будет только в новостройках (читать подробнее).