На льготную ипотеку в Рязанской области потратят 100 млн рублей. Диалог губернатора и главы минстроя

Власти приняли проект постановления по льготной ипотеке в Рязанской области. На фото глава минстроя региона Дмитрий Василевский.

В правительстве Рязанской области одобрили проект постановления, определяющий порядок предоставления субсидий из областного бюджета АО «ДОМ.РФ» для реализации региональной программы ипотечного кредитования.

- На эти цели в областном бюджете предусмотрены 100 млн рублей. Участниками программы могут стать работники бюджетной сферы и организации, созданные и финансируемые из бюджетов всех уровней. Приобрести жилье можно будет только в новостройках, - зачитал информацию с телефона министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский.

По словам чиновника, участие в программе позволит снизить ставку по кредиту на 2%.

- У нас одинаковое предполагается снижение процентной ставки или вариативное? – спросил Василевского губернатор Рязанской области Павел Малков.

- Вариативное.

- Человек брал ипотечный кредит, например, под 9% годовых. В случае, если он является работником бюджетной сферы и приобретает недвижимость в новом жилом фонде, насколько мы можем ему за счет этой программы сократить?

- Максимально 2%.

- А максимум от чего считается? – продолжает уточнять Малков.

- От конечной кредитной ставки, которая была рассчитана банком.

- Каким условиям должен соответствовать заявитель, чтобы получить максимальное или не максимальное снижение?

- Он должен быть работником бюджетной сферы и...

- Он уже работник бюджетной сферы. В каком случае он получит 1%, а в каком 2%?

- Он сразу получит 2%.

- То есть, вариативности нет?

- Да.

О запуске программы льготного ипотечного кредитования населения Рязанской области стало известно в начале марта 2023 года. Для долгосрочного развития региона власти рассматривали возможность использования инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь ресурсы на строительство инженерных сетей, дорог и социальных объектов (читать подробнее).

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