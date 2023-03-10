Льготную ипотеку запустят в Рязани и области

В Рязанской области запустят программу льготной ипотеки.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Чиновники областного правительства готовят к запуску программу льготного ипотечного кредитования населения.
В настоящее время для долгосрочного развития региона власти рассматривают возможность использования инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь ресурсы на строительство инженерных сетей, дорог и социальных объектов.
«Мы долго работали над этим проектом. Льготная ипотека - одна из ключевых мер поддержки покупки жилья и стимулирования жилищного рынка», - заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!