Льготную ипотеку запустят в Рязани и области

В Рязанской области запустят программу льготной ипотеки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Чиновники областного правительства готовят к запуску программу льготного ипотечного кредитования населения.

В настоящее время для долгосрочного развития региона власти рассматривают возможность использования инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь ресурсы на строительство инженерных сетей, дорог и социальных объектов.

«Мы долго работали над этим проектом. Льготная ипотека - одна из ключевых мер поддержки покупки жилья и стимулирования жилищного рынка», - заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

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