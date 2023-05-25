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НовостиОбщество25 мая 2023 18:41

Рязанских пограничных кадетов стало больше

В рязанской школе на улице Островского 25 мая прошла церемония принятия еще 23 школьников в кадеты-пограничники
Источник:kp.ru
Юные рязанцы-кадеты.

Юные рязанцы-кадеты.

В школе №33, где кадетское движение при поддержке пограничников, действует с 2013 года, появился целый новый кадетский класс. Его ученики и ученицы произнесли слова клятвы кадетов и были приняты также в ряды юнармии – всероссийского детско-юношеского патриотического движения.

Их товарищам из старших классов присвоили новые кадетские звания, выдали дипломы и медали областных конкурсов. Рязанских кадетов в зеленых беретах сегодня всегда больше сотни. Ученики с 5 по 11 класс год за годом совмещают в своем образовании обычную школьную программу и военную подготовку. Подружил юных рязанцев с подмосковным Голицынским пограничным институтом выпускник школы №33 – бывший начальник УФСБ по Рязанской области Олег Дуканов.

Именно из Голицына 25 мая у ребятам приехали их шефы. Кроме них, перед строем кадетов выступили представитель рязанского управления ФСБ Сергей Епишин и ветеран пограничных войск, полковник Александр Бакуменко.