Ирина Поняева стала депутатом Рязанской городской Думы от КПРФ

Освободившийся мандат передан Ирине Поняевой (в центре).

В четверг, 25 мая, на заседании Рязанской городской Думы председатель избирательной комиссии муниципального образования – город Рязань Валентина Горшкова объявила о передаче мандата депутата Рязанской городской Думы Ирине Поняевой.

В апреле этого года Дмитрий Иваничкин, избранный по единому избирательному округу от партии КПРФ, досрочно сложил полномочия. С 12 мая Ирина Поняева приступила к исполнению обязанностей депутата.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова на заседании вручила Ирине Поняевой удостоверение депутата РГД.