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НовостиПолитика25 мая 2023 13:43

Ирина Поняева стала депутатом Рязанской городской Думы от КПРФ

Ей перешел мандат Дмитрия Иваничкина, ранее сложившего полномочия
Источник:kp.ru
Освободившийся мандат передан Ирине Поняевой (в центре).

Освободившийся мандат передан Ирине Поняевой (в центре).

В четверг, 25 мая, на заседании Рязанской городской Думы председатель избирательной комиссии муниципального образования – город Рязань Валентина Горшкова объявила о передаче мандата депутата Рязанской городской Думы Ирине Поняевой.

В апреле этого года Дмитрий Иваничкин, избранный по единому избирательному округу от партии КПРФ, досрочно сложил полномочия. С 12 мая Ирина Поняева приступила к исполнению обязанностей депутата.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова на заседании вручила Ирине Поняевой удостоверение депутата РГД.