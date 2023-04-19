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НовостиПолитика19 апреля 2023 10:58

«Получил должность в Москве». Из Рязанской гордумы ушел депутат

Рязгордуму покинул депутат Дмитрий Иваничкин ради должности в Москве
Источник:kp.ru
Дмитрий Иваничкин сначала помогал депутатам, а потом сам им стал. Фото: Рязанская гордума.

Дмитрий Иваничкин сначала помогал депутатам, а потом сам им стал. Фото: Рязанская гордума.

Дмитрий Иваничкин покинул Рязанской городской Думы. Решение досрочно прекратить полномочия депутата по его заявлению орган власти принял на заседании 19 апреля.

Иваничкин получил должность на государственной службе в Москве, работа на которой несовместима с деятельностью в гордуме. Так его уход прокомментировала ya62.ru соратница по КПРФ Эвелина Волкова.

У рязанких коммунистов Иваничкин был главным редактором партийного издания «Приокская правда». Также с 2017 года по настоящее время он значился помощником дептутата Госдумы Олега Лебедева. До этого (2008-2016 годы) помогал в Госдуме Владимиру Федоткину, а еще ранее служил в аппарате Рязоблдумы.

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