В Рязанской области разыскивают пропавшего без вести мужчину с серыми глазами

В Рязанской области разыскивают 40-летнего мужчину, пропавшего без вести еще в начале мая. Фото: ПСО «Лиза Алерт».

В Рязанской области разыскивают 40-летнего жителя Ряжска Юрия Кондратьева. Соответствующий пост появился на странице у поисково-спасательного отрада «Лиза Алерт» в социальной сети ВКонтакте.

Сообщается, что о местонахождении мужчины ничего не известно с 6 мая. Во что был одет мужчина в день пропажи, неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, глаза серые, волосы русые.

Информация о пропаже человека может быть передана в полицию через номер 112 или по телефону +7 (800) 700-54-52.

Кроме того, в Рязани ищут без вести пропавшего подростка.