В Рязани ищут без вести пропавшего 16-летнего подростка

В Рязани разыскивают без вести пропавшего 16-летнего подростка. Фото: ПСО «Мещера».

В Рязани ищут без вести пропавшего подростка. Соответствующий пост появился 22 мая на странице поисково-спасательного отряда «Мещера» в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что с 19 мая о местоположении 16-летнего Андрея Соловьева ничего не известно.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, на вид 15 лет.

Юноша был одет в зеленые шорты, черную куртку с капюшоном и синие кроссовки.

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам +7(920) 980-21-71, 51-21-71 или 112.