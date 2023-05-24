Школьница из Касимова снялась в финале кулинарного шоу «Кондитер».

Старшеклассница из Касимова Рязанской области 16-летняя Ирина Ситникова снялась в кулинарном шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». Выпуск с ее участием вышел в эфир во вторник, 23 мая. Об этом рассказали в паблике «Город Касимов» соцсети ВКонтакте.

Ситникова стала финалисткой седьмого сезона шоу «Кондитер». Как сообщила сама девушка, подать заявку для нее было непростым решением. Съемки проходили в феврале 2024 года.

Ирина уже принимала участие в другом шоу, который посвящался детям, зарабатывающим более 20 тысяч рублей в месяц.

Сообщается, что ученица старших классов печет торты с семи лет. Хобби переросло в профессию: теперь рязанка продвигает кондитерские изделия под собственным логотипом в соцсетях, а также работает шеф-кондитером в двух кафе Касимова.