За задержки зарплаты директора УРТ в Рязани привлекли к ответственности

Андрей Суханов.

Директор МУП «Управление Рязанского Троллейбуса» привлечен к административной ответственности. Причина - невыплата зарплаты в установленный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Госорган в ходе проверки установил два случая, когда людям в нарушение статьи 136 ТК РФ заплатили не 14-го числа месяца, следующего за расчетным, а 17-го числа. Это произошло в феврале и марте (то есть за январь и февраль соответственно).

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю УРТ, и теперь отмечает, что нарушения устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Директором МУП «УРТ» с июля 2022 года является Андрей Суханов. Вскоре после назначения ему публично досталось от главы горадминистрации Елены Сорокиной за прилаженную к одному троллейбусу дверь от другого троллейбуса. Транспортные активисты тогда посчитали эту претензию надуманной и вторичной по сравнению с другими проблемами предприятия.