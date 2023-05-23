Рязанское МП «КВЦ» возглавил 51-летний Алексей Рейтенбах

Алексей Рейтенбах стал директором рязанского МП "КВЦ". Фото: ok.ru

Назначен новый руководитель муниципального предприятия города Рязани «Кустовой вычислительный центр», которое занимается сбором платежей за коммунальные услуги, энергоресурсы и капремонт. Место Ирины Гончаровой занял 51-летний Алексей Рейтенбах, сообщает «Новая» со ссылкой на него самого.

По данным издания, Рейтенбах окончил Удмуртский государственный университет в Ижевске о специальности экономист-менеджер. С 2005 по 2012 годы работал в местной энергосбытовой компании, став в итоге заместителем директора. На протяжении семи лет после этого возглавлял удмуртский филиал компании ЕЭС-Гарант, торгующей газом и электроэнергией. Также успел поработать в Петрозаводске и Перми, в той же отрасли.

В 2021 году Рейтенбах устроился АО «Русатом Инфраструктурные решения», и сначала работал в Челябинской области, а последние три месяца перед КВЦ – в Калужской.

С 11 мая обязанности директора КВЦ исполнял замдиректора по информационным технологиям Кирилл Поляков. При этом Ирине Гончаровой, стоявшей во главе экономического блока администрации Рязани во время ликвидации хлебозавода №1, прочили возвращение в структуру мэрии.