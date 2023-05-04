Рязанскую чиновницу, при которой ликвидирован хлебозавод №1, прочат в управление ЖКХ

Ирина Гончарова может снова занять руководящую должность в рязанской мэрии.

Нынешнего директора МП «Кустовой вычислительный центр» Ирину Гончарову прочат на руководящую должность в управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани. Ранее уже сообщалось, что она может покинуть текущий пост. По информации «Новой», заявление уже написано, но пока сборщица коммунальных платежей (это профиль КВЦ) уходить не торопится.

«Отставка Гончаровой назревала с осени прошлого года, ею недовольны в областном правительстве», – цитируют коллеги собственный источник.

При этом издание утверждает, что оставаться на плаву руководительнице помогают личные отношения с начальством мэрии, поэтому рассматривается ее возвращение в структуру городской исполнительной власти. Одна из вакансий - начальник отдела капремонта и мониторинга жилищного фонда. Должность занимал разжалованный из заместителей главы администрации Рязани Борис Ясинский, теперь работающий в Касимове.

«Тем временем в кулуарах рязанской мэрии уже вторую неделю активно обсуждают, что ради Гончаровой могут ввести дополнительную должность заместителя начальника городского управления энергетики и ЖКХ «по какой-нибудь цифровизации», - говорится в публикации «Новой».

Журналисты вспоминают, что в бытность начальником управления экономики и цифрового развития Ирина Гончарова среди прочего курировала муниципальное предприятия. При ее кураторстве прибыльный хлебозавод №1 был присоединен к убыточному хлебозаводу №3, а фактически ликвидирован. Экономический блок Гончарвой за эту «ошибку» публично критиковал тогдашний губернатор Николай Любимов, но ее карьера спокойно продолжилась во главе одного из немногих муниципальных предприятий, приносящих прибыль.

В дальнейшем у МП «КВЦ» при Гончаровой обнаружился ряд странных трат: почти 2,3 млн рублей на охрану катка, иллюминации и сцены на Лыбедском бульваре (казалось бы, причем здесь коммунальные платежи?), почти 1 млн рулей на аренду волейбольных кортов, баскетбольных площадок и тренировочного центра по мини-гольфу, более 6 млн рублей на премиум-минивэн Hyundai Staria. Как отмечается, пока эти расходы, которые язык не повернется назвать целевыми, ни один антикоррупционный орган не заинтересовали.