На маршрут №17 в Рязани выйдут 17 новых автобусов

Еще 17 автобусов обещают выпустить на маршрут №17 в Рязани. Фото: администрация Рязани.

Из 47 новых автобусов, которые поступят в Рязань текущим летом, 17 выйдут на маршрут №17. Об этом на заседании облправительства заявила глава городской администрации Елена Сорокина.

Губернатор Павел Малков озвучил градоначальнице жалобу из соцсетей. Вечером 7 мая люди, чтобы добраться с Касимовского шоссе в микрорайон Канищево, ждали автобус №17 40 минут. Он появлялся на табло, но незадолго до предполагаемого времени исчезал. В итоге рязанцам пришлось ехать с пересадками.

Елена Сорокина заявила, что для графика выходного дня вечерний интервал 40 минут – это нормально. Утром и днем, по словам чиновницы, он составляет 15 минут.

«Когда идет автобус в парк, ГЛОНАСС технически отключить невозможно и нельзя. То есть постоянно надо считывать, где находится транспортное средство», - объясняла Сорокина.

Глава администрации Рязани заверила, что благодаря пополнению автопарка ситуация на 17-м маршруте «стопроцентно нормализуется».

Павел Малков попросил министра цифрового развития, информационных технологий и связи Андрею Ульянову проработать вариант переведения системы ГЛОНАСС в другой режим:

«То есть если сошел автобус с маршрута, то он уже не должен отображаться. Может быть, это нормально, когда большой интервал вечером в праздник, но людей не надо вводить в заблуждение», - высказался губернатор.