Первые пять новых автобусов ЛиАЗ прибыли в Рязань.

В Рязань прибыли первые пять автобусов ЛиАЗ, закупленных для работы на городских маршрутах общественного транспорта. Об этом 12 мая сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

«Еще пять (автобусов) ожидаются завтра, далее каждую неделю в город будет поступать по10 машин», - отметил Бранов.

По его словам, все 47 автобусов должны быть в распоряжении МУП «УРТ» в начале июня. А выход техники на линию ожидается в середине июня.