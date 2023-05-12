Первые пять новых автобусов ЛиАЗ прибыли в Рязань.
В Рязань прибыли первые пять автобусов ЛиАЗ, закупленных для работы на городских маршрутах общественного транспорта. Об этом 12 мая сообщил вице-губернатор Артем Бранов.
«Еще пять (автобусов) ожидаются завтра, далее каждую неделю в город будет поступать по10 машин», - отметил Бранов.
По его словам, все 47 автобусов должны быть в распоряжении МУП «УРТ» в начале июня. А выход техники на линию ожидается в середине июня.
Вице-губернатор отмечает, что "эргономичный салон обеспечивает высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров". Фото: vk.com/artyom_branov