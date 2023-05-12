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НовостиОбщество12 мая 2023 7:59

Первые пять новых автобусов ЛиАЗ прибыли в Рязань

Все 47 машин должны поступить в начале июня
Источник:kp.ru
Первые пять новых автобусов ЛиАЗ прибыли в Рязань.

Первые пять новых автобусов ЛиАЗ прибыли в Рязань.

В Рязань прибыли первые пять автобусов ЛиАЗ, закупленных для работы на городских маршрутах общественного транспорта. Об этом 12 мая сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

«Еще пять (автобусов) ожидаются завтра, далее каждую неделю в город будет поступать по10 машин», - отметил Бранов.

По его словам, все 47 автобусов должны быть в распоряжении МУП «УРТ» в начале июня. А выход техники на линию ожидается в середине июня.

Вице-губернатор отмечает, что "эргономичный салон обеспечивает высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров". Фото: vk.com/artyom_branov

Вице-губернатор отмечает, что "эргономичный салон обеспечивает высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров". Фото: vk.com/artyom_branov