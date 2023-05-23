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НовостиОбщество23 мая 2023 6:02

Природоохранная прокуратура выехала на завод «Техно» по обращениям рязанцев

С привлечением специалистов сотрудники ведомства отобрали пробы, осмотрели производственное оборудование и установки очистки выбросов
Источник:kp.ru
Природоохранная прокуратура выехала на завод «Техно» по обращениям рязанцев.

Природоохранная прокуратура выехала на завод «Техно» по обращениям рязанцев.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по жалобам жителей деревни Турлатово под Рязанью на качество атмосферного воздуха. В рамках этой проверки состоялся выезд на площадку ООО «Завод Техно» с привлечением специалистов.

«На источниках выбросов отобраны пробы, проведено обследование производственного оборудования, систем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, установок очистки отходящих газов», - сообщает в официальном Telegram-канале Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав на благоприятную окружающую среду жителей деревни Турлатово. Он обратил внимание на публикации о том, что у людей обостряются хронические заболевания, школьники не посещают учебные заведения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии. В жалобах как источник выбросов фигурировал завод компании «Технониколь».