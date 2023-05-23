Природоохранная прокуратура выехала на завод «Техно» по обращениям рязанцев.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по жалобам жителей деревни Турлатово под Рязанью на качество атмосферного воздуха. В рамках этой проверки состоялся выезд на площадку ООО «Завод Техно» с привлечением специалистов.

«На источниках выбросов отобраны пробы, проведено обследование производственного оборудования, систем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, установок очистки отходящих газов», - сообщает в официальном Telegram-канале Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав на благоприятную окружающую среду жителей деревни Турлатово. Он обратил внимание на публикации о том, что у людей обостряются хронические заболевания, школьники не посещают учебные заведения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии. В жалобах как источник выбросов фигурировал завод компании «Технониколь».