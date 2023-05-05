Уголовное дело по жалобам на грязный воздух в Турлатове под Рязанью поручил возбудить Бастрыкин

Очередное указание возбудить уголовное дело дал глава СК России Александр Бастрыкин коллегам из Рязанской области. На этот раз — по информации о нарушении прав на благоприятную окружающую среду жителей деревни Турлатово под Рязанью.

Как отмечают представители следственного комитета, руководитель ведомства обратил внимание на ситуацию, освещаемую в СМИ и соцсетях.

«Местные жители массово жалуются на загрязнение воздуха и едкий запах, в связи с чем они регулярно обращаются за медицинской помощью. У людей обостряются хронические заболевания, школьники не посещают учебные заведения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии», - пишет Информационный центр СК России.

Упомянули в ведомстве и о том, что граждане грешат на завод «Технониколь», работающий якобы «без соответствующих фильтров».

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никещкину возбудить уголовное дело, проверив следственным путем все озвученные доводы, и затем доложить о ходе и результатах расследования.