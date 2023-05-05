Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2023 13:27

Уголовное дело по жалобам на грязный воздух в Турлатове под Рязанью поручил возбудить Бастрыкин

Новое указание глава СК России дал, обратив внимание на ситуацию в СМИ и соцсетях
Источник:kp.ru

Очередное указание возбудить уголовное дело дал глава СК России Александр Бастрыкин коллегам из Рязанской области. На этот раз — по информации о нарушении прав на благоприятную окружающую среду жителей деревни Турлатово под Рязанью.

Как отмечают представители следственного комитета, руководитель ведомства обратил внимание на ситуацию, освещаемую в СМИ и соцсетях.

«Местные жители массово жалуются на загрязнение воздуха и едкий запах, в связи с чем они регулярно обращаются за медицинской помощью. У людей обостряются хронические заболевания, школьники не посещают учебные заведения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии», - пишет Информационный центр СК России.

Упомянули в ведомстве и о том, что граждане грешат на завод «Технониколь», работающий якобы «без соответствующих фильтров».

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никещкину возбудить уголовное дело, проверив следственным путем все озвученные доводы, и затем доложить о ходе и результатах расследования.