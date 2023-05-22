Отсутствие автобусов №45 в Рязани объяснили односторонним отказом перевозчика

Схема маршрута общественного транспорта №45 в Рязани.

22 мая на оперативном совещании в администрации Рязани обсудили ситуацию с маршрутом общественного транспорта №45. Как оказалось, перевозчик попросту отказался на нем работать в одностороннем порядке. Именно поэтому автобусы перестали выходить на линию.

Из сообщения пресс-службы мэрии следует, что ИП Попова Елена Анатольевна еще 16 мая направила в управление транспорта заявление о прекращении действия свидетельства на право осуществления перевозок по маршруту. Однако и после этого за ней сохранялись обязательства:

«После подачи заявления он (перевозчик) обязан продолжать перевозку пассажиров до 90 дней, при этом мониторинг работы автобусов по данным ГЛОНАСС на маршруте №45М2 с 16 мая показал отсутствие транспорта на линии», - отмечают чиновники.

В горадминистрации заявили, что прорабатывают вопрос проведения нового конкурса и рассматривают возможность частичного изменения маршрута.