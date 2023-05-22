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НовостиОбщество22 мая 2023 11:05

Просто взяли и исчезли: внезапную пропажу маршруток №45 заметили рязанцы

С улиц Рязани исчезла маршрутка №45
Источник:kp.ru
По данным regionbus62.ru, ни одного автобуса на маршруте №45 нет.

По данным regionbus62.ru, ни одного автобуса на маршруте №45 нет.

На маршруте №45 (поселок Ворошиловка – микрорайон № 1 Песочни) в Рязани не работает ни одного автобуса. Такая картина наблюдалась последние четыре дня, утверждает урбанистическое сообщество stvchannel.

Транспортные активисты ссылаются на данные ГЛОНАСС, и действительно — 22 мая по состоянию на 13:50 ни одной машины на маршруте Информационный портал транспортного комплекса Рязанской области не отображает.

Официально о закрытии маршрута №45, перезапущенного в конце 2021 года в измененном виде, не сообщалось. Его, согласно актуальному реестру, обслуживает ИП Попова Елена Анатольевна.