Маршрутки №45 вновь вышли на улицы Рязани

На улицы Рязани с 1 декабря 2021 года вновь вышли микроавтобусы №45. Они курсируют между поселком Ворошиловка – микрорайоном № 1 в Дашково-Песочне.

Свидетельство на осуществление перевозок по результатам конкурса городская администрация выдала ИП Поповой Е.А. 15 октября 2021 года она же получила право обслуживать маршрут №32.

Карты маршрута №45 выданы на восемь автобусов среднего класса (минимальная вместимость – 33 человека). Однако, по данным информационного портала транспортного комплекса Рязанской области, в 10:00 на линии находились три машины, а по состоянию на 13:00 – две.

Измененный перед возвращением маршрут №45 проходит по улицам Октябрьской, Молодцова, Интернациональной, Бирюзова, Северной Окружной дороге, улице Каширина, Первомайскому проспекту. Далее они следуют через Рязанский кремль, площадь Свободы, Торговый городок и Кальное с выездом на Касимовское шоссе. В прямом направлении (к ДПР-1) путь прочертили по улице Тимакова и Касимовке, в обратном – по улице Полевой.