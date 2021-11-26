На улицы Рязани вернутся автобусы №45 с измененным маршрутом

Администрация Рязани проводит конкурс среди перевозчиков за право работать на маршруте №45. Как сообщает общественный совет при управлении транспорта, последний день приема заявок - 29 ноября.

Тут же в маршрут №45 горадминистрация своим постановлением внесла изменения. Одной из конечных остановок по-прежнему будет поселок Ворошиловка. От нее до центра автобусы по-прежнему будут добираться через улицы Октябрьскую, Молодцова, Интернациональную, Бирюзова, Северную Окружную дорогу и улицу Каширина.

С последней 45-е будут поворачивать не на Семинарскую, а на Первомайский проспект, далее к Торговому городку через площадь Соборную и Рязанский кремль. От Торгового городка – через Кальное, по Касимовском шоссе и улице Большой до ДПР-1. В прямом направлении путь прочертили по улице Тимакова и Касимовке, в обратном – по улице Полевой.

Работать на маршруте 45 должны будут восемь автобусов минимальной вместимостью 33 человека.