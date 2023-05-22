Рязанское правительство заказало ремонт туалетов за 5,5 млн рублей

Помещения рязанского правительства отремонтируют за 5,5 млн рублей.

Правительство Рязанской области разместило электронный аукцион, по итогам которого заключит контракт на ремонт помещений «серого дома». Торги начнутся с суммы 5,5 млн рублей.

Работы пройдут в доме 30 по улице Ленина, который является объектом культурного наследия «Здание банка С.Живаго, 1913-1917 гг.». Судя по смете, ремонтировать будут туалеты, так как в нее входят, например, замена внутренней канализации с временным демонтажем сантехники (унитазов и писсуаров, умывальников и раковин, туалетной гарнитуры). Среди прочего планируется обновить внутреннюю отделку (стены, полы, потолок, перегородки), заменить радиаторы отопления, светильники, выключатели, розетки.

Работы должны быть выполнены в течение 75 дней с даты заключения контракта.