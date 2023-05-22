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НовостиОбщество22 мая 2023 11:11

Обрыв троллейбусной сети на Московском шоссе в Рязани устранили

Движение транспорта возобновилось
Источник:kp.ru
Обрыв троллейбусной сети на Московском шоссе в Рязани устранили. Фото: ryazan.camera

Обрыв троллейбусной сети на Московском шоссе в Рязани устранили. Фото: ryazan.camera

К полудню 22 мая повреждение троллейбусной сети на Московском шоссе в Рязани устранили. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонтная бригада за пару часов устранила повреждение троллейбусной сети, и движение общественного электротранспорта восстановили.

Утром 22 мая в Рязани оборвалась контактная сеть троллейбусов напротив Торгового дома «Барс», и на время общественный транспорт приостановил движение.