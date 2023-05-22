Обрыв троллейбусной сети на Московском шоссе в Рязани устранили. Фото: ryazan.camera

К полудню 22 мая повреждение троллейбусной сети на Московском шоссе в Рязани устранили. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонтная бригада за пару часов устранила повреждение троллейбусной сети, и движение общественного электротранспорта восстановили.

Утром 22 мая в Рязани оборвалась контактная сеть троллейбусов напротив Торгового дома «Барс», и на время общественный транспорт приостановил движение.