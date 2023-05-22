На 15 улицах Горрощи отключат горячую воду на две недели

На 15 улицах Рязани отключат горячую воду на две недели.

Со вторника, 23 мая, в Рязани отключат горячую воду на 15 улицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отключения связаны с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения. Вода будет отсутствовать с 23 мая по 5 июня по следующим адресам:

- улица Стройкова, дома №№79/51 (родильный дом №2), 86 (школа №34), 63/73, 65, 65 корпус 1, 67, 67 корпус 1, 69, 69 корпус 1, 69 корпус 2, 71, 84 корпус 1, 84 корпус 2, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41;

- улица Островского, дома №№24а (детский сад №71), 44 корпус 2 (детсад №80), 39 корпус 1 (детсад №81), 44 корпус 1 (детсад №88), 35 корпус 1 (школа №19), 23/2, 24/1,26, 26/1, 27, 27 корпус 1, 28, 29, 30/9, 31, 31 корпус 1, 32/14, 33, 34, 34 корпус 1, 35/11, 36, 36 корпус 1, 37/16, 38, 38 корпус 1, 39, 40, 40 корпус 1, 41, 42, 43, 45, 51а;

- улица Черновицкая, дома №№5 корпус 1 (детский сад №87), 1/77, 2/79, 3, 3 корпус 1, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 7, 7 корпус 1, 10, 12, 13, 18, 20, 22/46;

- улица Гоголя, 36 корпус 1 (детсад №99), 34/6, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 корпус 1, 54, 56, 58/9;

- улица проезд Гоголя, дома№№5 (школа №42), 2, 3, 4а, 6, 7;

- площадь 50 лет Октября, дом №1 (Дворец молодежи);

- улица 6-я Линия, дома №№ 8, 10;

- улица 7-я Линия, дома №№5, 7;

- улица 9-я Линия, дома №№3а, 18 корпус 1;

- улица 10-я Линия, дом №39;

- улица Гагарина, дома №№160/2, 73, 73 корпус 1, 75, 81, 81 корпус 1, 83, 83а, 85, 87;

- улица Ленинского Комсомола, дома №№83, 85, 87;

- улица проезд Островского, дом №4;

- улица Татарская, дом №87;

- улица Шевченко, дом №95.