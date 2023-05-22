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НовостиОбщество22 мая 2023 6:20

О высокой пожарной опасности 22-23 мая предупредило МЧС рязанцев

В большинстве районов ее оценивают по 4-му классу, где 5-й класс - максимальный
Источник:kp.ru
22-23 мая в Рязанской области ожидается высокая пожарная опасность

22-23 мая в Рязанской области ожидается высокая пожарная опасность

Фото: Иван МАКЕЕВ

22-23 мая в Рязанской области ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС, опубликовав очередное метеопредупреждение.

Гирометцентр России оценивает пожароопасность по 4-му классу, где 5-й класс - максимальный. Причем на прогностической карте предупреждений для ЦФО метеорологи подчеркивают, что эта оценка касается большинства районов Рязанской области.

С 26 апреля в Рязанской области действует особый противопожарный режим. Устанавливая его, региональные власти прописали в постановлении запрет на посещение лесов.