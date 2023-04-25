Запрет на посещение лесов установило рязанское правительство с 26 апреля

Кабмин установил особый режим в лесах по предложению начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Алексея Жукова.

Правительство Рязанской области, как анонсировалось ранее, приняло постановление о введении особого противопожарного режима. Он начнет действовать на территории региона с 26 апреля и предполагает, в том числе, запрет на посещение лесов и на въезд в леса транспортных средств.

«С завтрашнего дня в Рязанской области устанавливается особый противопожарный режим. Запрещается въезд и посещение лесов, будут установлены шлагбаумы, размещены соответствующие объявления», - сказал губернатор Павел Малков на заседании кабмина, которое состоялось 25 апреля.

Отдельно Малков попросил глав администраций совместно с МЧС заняться информированием населения, проверить состояние пожарных водоемов и подъездных путей к ним.

Представляя проект постановления, министр природопользования Александр Новиков отметил, что документ разработан по предложению начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Алексея Жукова. По его словам, запрет не распространяется на местных жителей, пользующихся лесными дорогами, и некоторого служебного транспорта.

«Будут прокладываться дополнительные минеральные полосы, устанавливаться дополнительные шлагбаумы и информационные аншлаги», - отметил Новиков.