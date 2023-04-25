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НовостиОбщество25 апреля 2023 9:08

Особый противопожарный режим вводится в Рязанской области с 26 апреля

Он среди прочего предполагает запрет на посещение лесов
Источник:kp.ru
Особый противопожарный режим правительство Рязанской области вводит с 26 апреля.

Особый противопожарный режим правительство Рязанской области вводит с 26 апреля.

С 26 апреля в Рязанской области вводится особый противопожарный режим. Решение анонсировала первый зампред регионального правительства Анна Рослякова.

«В числе прочего он (режим) включает запрет на посещение лесов», - конкретизировала Рослякова

Проект постановления опубликован на сайте кабмина. Документ, по-видимому, примут на следующем заседании. В нем действительно прописан запрет на посещение лесов и на въезд в леса транспортных средств за некоторыми исключениями.

Министерству природопользования поручено перекрыть лесные дороги шлагбаумами и запустить горячую линию для приема обращений по телефонам 8-800-100-94-00 и 8 (4912) 27-79-59.