Прокуратура организовала проверку после обрушения потолка в рязанской школе

Прокуратура объявила о начале проверки по поводу частичного обрушения потолка в школе №21 города Рязани. Пресс-служба госоргана сообщает, что мероприятие поручено прокурору Московского района.

«Будет дана оценка действиям должностных лиц учреждения, органов местного самоуправления, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для жизни и здоровья условиях», - говорится в сообщении.

Информация об инциденте в образовательном учреждении на улице Белякова появилась 21 мая. Обрушение случилось на четвертом этаже здания. В администрация Рязани рассказали, что до начала каникул школьники будут учиться дистанционно.