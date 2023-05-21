В школе №21 на улице Белякова в Рязани частично обрушился потолок

В школе №21 на улице Белякова частично обрушился потолок. Фото: администрация Рязани

В воскресенье, 21 мая, в школе №21, что на улице Белякова в поселке Дягилево, частично обрушился потолок. ЧП произошло на последнем, четвертом этаже здания. Об этом информирует пресс-служба горадминистрации.

В настоящее время классы и вспомогательные помещения на пострадавшем этаже обследуют эксперты Центра строительных конструкций и материалов. В городском управлении образования сообщили, что до конца учебного года, который в школе завершится 26 мая, школьники, за исключением первоклассников, будут учиться дистанционно. Первые классы уже ушли на летние каникулы.

Изменения коснутся и праздничных мероприятий для выпускников. Так, последние звонки, запланированные на 22 и 23 мая, пройдут в здании школы искусств №9. Экзамены в рамках ГИА и ЕГЭ, по словам чиновников, переносить не имеет смысла, так как все выпускные классы сдают их в других школах города.

Это не первое ЧП с потолком в рязанских учебных заведениях. Чуть более года назад, 17 мая 2022 года, потолочные перекрытия частично обвалились в школе №28 на улице Бахмачеевской в Мервине. По чистой случайности тогда никто не пострадал.