Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2023 20:11

Движение по перекрытой части Северной окружной в Рязани откроют в начале июля

Финишный слой асфальта планируют укладывать без существенных ограничений для водителей
Источник:kp.ru
Укладка нижнего слоя асфальта на расширяемом участке началась раньше, чем ожидалось.

Укладка нижнего слоя асфальта на расширяемом участке началась раньше, чем ожидалось.

Открыть движение по перекрытой части Северной окружной дороги Рязани планируется в начале июля. Об этом 20 мая сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

По словам управленца, к укладке нижнего слоя асфальта на расширяемом участке подрядчик приступил с опережением графика. Изначально предполагалось, что эти работы начнутся во второй половине июня.

«Благодаря этому открыть движение на данном участке Северной окружной дороги также получится раньше – рассчитываем, что это произойдет уже в начале июля», - написал вице-губернатор.

Укладка финишного слоя асфальта начнется уже после восстановления движения. Существенных ограничений для водителей это не повлечет, утверждает Артем Бранов.

Еще в феврале глава областного минтранса Павел Супрун сообщал, что асфальтобетонные работы «по основному ходу» дороги между поворотом на 5-й район Борок и путепроводом у 2-го Борковского карьера завершатся до 30 июля.