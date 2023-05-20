Движение по перекрытой части Северной окружной в Рязани откроют в начале июля

Укладка нижнего слоя асфальта на расширяемом участке началась раньше, чем ожидалось.

Открыть движение по перекрытой части Северной окружной дороги Рязани планируется в начале июля. Об этом 20 мая сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

По словам управленца, к укладке нижнего слоя асфальта на расширяемом участке подрядчик приступил с опережением графика. Изначально предполагалось, что эти работы начнутся во второй половине июня.

«Благодаря этому открыть движение на данном участке Северной окружной дороги также получится раньше – рассчитываем, что это произойдет уже в начале июля», - написал вице-губернатор.

Укладка финишного слоя асфальта начнется уже после восстановления движения. Существенных ограничений для водителей это не повлечет, утверждает Артем Бранов.

Еще в феврале глава областного минтранса Павел Супрун сообщал, что асфальтобетонные работы «по основному ходу» дороги между поворотом на 5-й район Борок и путепроводом у 2-го Борковского карьера завершатся до 30 июля.