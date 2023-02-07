Период напряжения. Рязанцев ждут новые перекрытия на Северной окружной дороге

Движение по Северной окружной дороге Рязани планируют ограничить с 27 мая по 30 июля.

С 27 мая в Рязани вновь ограничат движение по Северной окружной дороге. Как сообщил министр транспорта и автодорог региона Павел Супрун, будут перекрыты две полосы.

«27 мая мы планируем ограничить проезд по двум оставшимся полосам. Асфальтобетонные работы хотим завершить до 30 июля по основному ходу», - произнес Супрун на заседании облправительства 7 февраля.

Таким образом, по словам министра, «период напряжения» для автомобилистов продлится два первых летних месяца. Далее подрядчик приступит к устройству тротуара, велосипедной дорожки, строительству надземного пешеходного перехода, благоустройству.

Губернатор Павел Маклков призвал максимально эффективно использовать отведенное время, и чтобы люди видели, что работы идут.