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НовостиОбщество20 мая 2023 10:22

Окский заповедник отмел экскурсии в зубровый питомник 20-22 мая

Администрация сообщила о «непредвиденных обстоятельствах» при ремонте ЛЭП
Источник:kp.ru
Окский заповедник отмел экскурсии в зубровый питомник 20-22 мая. Фото: vk.com/oksky_reserve

Окский заповедник отмел экскурсии в зубровый питомник 20-22 мая. Фото: vk.com/oksky_reserve

Администрация Окского государственного природного заповедника объявила о временной отмене экскурсий в зубровый питомник. Они не будут проводиться с 20 по 22 мая.

В официальной группе заповедника сказано, что отмена связана с непредвиденными обстоятельствами во время ремонта линий электропередач.

Ранее представители заповедника сообщали о приостановке работы Музея Природы с 21 мая по 10 июня - тоже из-за ремонтных работ на ЛЭП.