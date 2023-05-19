Из Санкт-Петербурга в Рязань передадут еще 20 подержанных троллейбусов

Предыдущие бэушные питерские троллейбусы поступили в Рязань осенью 2022 года. Фото: vk.com/trolleybusrzn62

Из Санкт-Петербурга в Рязани передадут еще 20 подержанных троллейбусов. О такой договоренности с вице-губернатором северной столицы Кириллом Поляковым объявил рязанский вице-губернатор Артем Бранов.

«Машины не новые, но в хорошем состоянии, только что прошли капремонт. Их появление позволит отказаться от эксплуатации совсем уже возрастных троллейбусов, которые пока вынужденно выходят на линию», - написал Бранов на официальной странице в соцсетях.

Осенью 2022 года Рязань уже получала бэушные питерские троллейбусы.

Новыми машинами планируют пополнять автобусный парк. Бранов напомнил о 47 автобусах, закупленных для Рязани по нацпроекту (выпуск на линию планируется в июне), и еще о 25, на которые недавно выделены дополнительные средства. Вместе с тем, по словам вице-губернатора, проработан вопрос о приобретении в лизинг 20 автобусов в начале 2024 года по договору с «государственной транспортной лизинговой компанией».

«Таким образом, в следующем году средний возраст муниципальных автобусов не превысит 2 лет», - заявил Артем Бранов.