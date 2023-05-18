Еще 1,7 млрд рублей из федерального бюджета Рязанская область потратит на дороги и автобусы

Для Рязани продолжат закупать автобусы. За счет дополнительных средств ожидается поставка еще 25.

В 2023 году Рязанская область получит еще 1,7 млрд рублей из федерального бюджета. Решение принято комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Павел Малков пояснил, что 1,3 млрд рублей пойдут на ремонт «пяти самых разбитых участков межмуниципальных автодорог», ранее запланированных на 2024 год. Общая протяженность этих участков - 46,5 км.

Остальные 400 млн рублей потратят на обновление общественного транспорта в Рязани. МУП «УРТ» получит еще 25 автобусов к тем 47 автобусам, которые должны выйти на маршруты в июне.