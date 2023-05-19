Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2023 9:32

Пострадавшие в Таиланде туристы хотят срочно вернуться для лечения в Рязань

Этот вопрос сейчас решается с российским консулом
Источник:kp.ru
Несчастье случилось, когда Сергей с супругой и друзьями возвращался с экскурсии. Фото: Phuket Info Center.

Несчастье случилось, когда Сергей с супругой и друзьями возвращался с экскурсии. Фото: Phuket Info Center.

В пятницу, 19 мая, получивший серьезные травмы во время катастрофы прогулочного катера в Таиланде рязанец Сергей М. сообщил КП-Рязань, что общается с российским консулом на тему срочной эвакуации его с супругой, а также их друзей в Россию.

- Надеемся, что страховые и минздрав смогут организовать спецборт, так как мы лежачие, - сообщил нам Сергей. – Хочется, чтобы власти помогли перевезти нас из Москвы в Рязань и разместить в БСМП.