Строительство фармацевтического завода запустили 18 мая в Рязанской области

Так, по-видимому, будет выглядеть основной корпус предприятия. Фото: ryazan.gov.ru

18 мая в Рязанской области торжественно запустили строительство фармацевтического завода. Предприятие ООО «Octapharma Фармимэкс» займется производством субстанций и препаратов плазмы крови, сообщает пресс-служба регионального правительства.

От кабмина церемонию посетил замгубернатора Валентин Завалев. Компанию-инвестора представлял генеральный директор Эндрю Смит.

«Мы считаем, что сбор плазмы у локальных доноров и ее последующее использование в качестве сырья для производства сделает наши препараты более доступными для российских пациентов», - высказался в ходе церемонии Эндрю Смит, отметив также, что проект позволит создать сотни рабочих мест.

Ранее сообщалось, что стройка началась в селе Успенское Скопинского района. По данным облправительства, на 32 тыс. кв.м расположатся производственные, складские, административные помещения и лабораторный компекс, состоящий из аналитической, микробиологической лабораторий и лаборатории входного контроля.

Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в 2026 году. Объем инвестиций оценивается в сумму свыше 5 млрд рублей.