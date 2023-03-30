Завод по производству препаратов на основе плазмы крови начали строить в Рязанской области

На стройплощадке ведутся подготовительные работы. Фото: vk.com/gsn62

В Скопинском районе Рязанской области началось строительство завода по производству препаратов на основе плазмы крови. Фото с площадки в селе Успенское опубликовал региональный Госстройнадзор.

«В настоящее время ведутся подготовительные работы: устройство подъездных дорог, обустройство бытового городка», - отметили в ведомстве.

Проект реализует ООО «Октафарма-Фармимэкс». На своем сайте компания сообщает, что завод планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Объем инвестиций оценивается в 5,3 млрд рублей.

Хотя Госстройнадзор пишет, что на новом производстве будут трудиться 610 человек, сам инвестор сообщает о создании «более 200» рабочих мест, да и в релизах облправительства фигурировало число 253.