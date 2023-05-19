Об огромной очереди в детский травмпункт рассказали рязанцы

В очереди в рязанский травмпункт вечером 18 мая собралось больше полутора десятков юных пациентов. vk.com/rznnews62

Вечером 18 мая в Рязани собралась огромная очередь в детском травмпункте ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой. Публикация с фотографией и возмущенной речью появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор утверждает, что в очереди было 17 детей, причем не только из областного центра, а работал 1 врач.

«Кого скорая привозила, кто сам добирался. Один мальчик лежал, девочка сидела вся тряслась. Помимо городских жителей приезжали дети и их родители с области, так как в районах не нашлось хирурга», - говорится в публикации.