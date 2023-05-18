Рязанец угрожал убить засидевшегося гостя разводным ключом.

В Рязани на улице Белякова 37-летний мужчина угрожал убийством гостю с помощью разводного ключа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Рязанка обратилась в дежурную часть с просьбой срочно помочь ее сожителю, которому угрожают убийством. По данным полицейских, она вместе с матерью и 43-летнем сожителем пришла в гости к 37-летнему брату в соседний дом. Они устроили застолье, и к вечеру хозяин квартиры попросил гостей уйти, однако те не спешили прощаться. Тогда мужчина схватил газовый ключ и стал угрожать гостю, что убьет его. Прибывшие полицейские забрали у дебошира разводной ключ.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством», и ему грозит до двух лет лишения свободы.